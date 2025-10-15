Una mujer adulta resultó gravemente herida la noche del martes en un hecho ocurrido en Cot de Oreamuno en Cartago, luego de recibir un impacto de bala en la cabeza.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 11:45 p.m., y al llegar al sitio los paramédicos atendieron a la víctima, quien fue trasladada en condición crítica al Hospital Maximiliano Peralta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que el caso fue atendido inicialmente por oficiales de la Fuerza Pública, quienes en apariencia detuvieron a un sospechoso.

“Ese caso lo atendió Fuerza Pública, quienes en apariencia detuvieron a un sospechoso, pero aún se está a la espera de que el detenido sea pasado al Ministerio Público”, señaló el OIJ.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las causas que mediaron en el violento ataque.