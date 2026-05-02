Mujer muere y otra resulta herida tras ataque armado en Hatillo 8

Una mujer de 47 años, de apellido Jiménez, falleció y otra mujer resultó herida luego de un ataque con arma de fuego ocurrido en Hatillo 8, San José.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue recibido este viernes a eso de las 4:00 p.m.

En apariencia, Jiménez se encontraba en compañía de otra mujer, de apellido Prendas, en el sector mencionado, cuando ambas habrían sido abordadas por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Según la información suministrada por los agentes judiciales, los sospechosos, sin mediar palabra y por razones que aún se investigan, les habrían disparado en múltiples ocasiones.

Producto del ataque, la mujer de 47 años falleció en el sitio, mientras que la otra víctima resultó herida en una pierna y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.