Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un ataque armado ocurrido la noche del viernes en San Miguel de Desamparados dejó como saldo una mujer fallecida y otra herida, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho fue reportado alrededor de las 11:50 p. m., cuando 2 mujeres que se desplazaban en una motocicleta fueron interceptadas por sujetos armados, también a bordo de otra motocicleta.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de apellido Ortiz, de 37 años, quien falleció, y otra de apellido Seas, de 34 años, quien resultó herida por impactos de bala.

“Viajaban en una motocicleta y supuestamente por razones que se investigan habrían sido abordadas por masculinos que se desplazaban, de igual forma, en una motocicleta y sin mediar palabra alguna y por razones que se investigan, estos habrían disparado en múltiples ocasiones en contra de las ofendidas para posteriormente huir del lugar”, explicó el OIJ.

Tras el ataque, ambas mujeres fueron trasladadas a centros médicos. Ortiz fue llevada al Hospital Calderón Guardia, donde falleció pese a los esfuerzos médicos, mientras que Seas fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde permanece en atención.

De acuerdo con el informe preliminar, ambas presentaban múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Agentes judiciales se encargarán del levantamiento del cuerpo, el cual será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.