Mujer muere tras salir expulsada de motocicleta en choque

Una mujer de 31 años, identificada con el apellido Palacios, perdió la vida la noche del lunes, luego de salir expulsada de la motocicleta en la que viajaba durante un violento accidente de tránsito ocurrido en Desamparados centro, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho se registró alrededor de las 10:30 p.m., 25 metros al norte de la sede de la Cruz Roja, sobre la carretera que comunica hacia San Francisco de Dos Ríos.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, el vehículo colisionó de forma lateral contra un automóvil.

Producto del impacto, Palacios salió expulsada de la motocicleta, cayó sobre la carretera y falleció en el sitio, mientras que el conductor de la moto, un hombre de 32 años, sufrió múltiples lesiones y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, informó la Cruz Roja Costarricense.

Mortal accidente en Desamparados.

Tras el accidente, oficiales de la Policía de Tránsito practicaron la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo involucrado, la cual resultó negativa, según confirmó el OIJ.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias que provocaron la colisión.