Mujer muere tras chocar contra paredón y volcar en Río Cuarto

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una mujer de aproximadamente 40 años falleció la mañana de este miércoles, tras sufrir un accidente de tránsito sobre la ruta nacional 140, en Río Cuarto de Alajuela.

Mortal accidente en Río Cuarto. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:35 a. m., 100 metros al este de la estación de Bomberos de Río Cuarto, en dirección hacia San Miguel.

Mortal accidente en Río Cuarto. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Según la información preliminar, por razones que aún se desconocen, la conductora habría invadido el carril contrario, se salió de la vía y chocó contra un paredón. Tras el impacto, el automóvil volcó.

Mortal accidente en Río Cuarto. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Producto del accidente, la mujer salió expulsada del vehículo y quedó fuera de este. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, la encontraron sin signos vitales.

Mortal accidente en Río Cuarto. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Al momento de esta información, la identidad de la víctima no ha sido confirmada.

Las circunstancias que mediaron en el accidente deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes.

Mortal accidente en Río Cuarto. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.