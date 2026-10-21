Mujer muere tras chocar contra paredón y volcar en Río Cuarto

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Una mujer de aproximadamente 40 años falleció la mañana de este miércoles, tras sufrir un accidente de tránsito sobre la ruta nacional 140, en Río Cuarto de Alajuela.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:35 a. m., 100 metros al este de la estación de Bomberos de Río Cuarto, en dirección hacia San Miguel.
Según la información preliminar, por razones que aún se desconocen, la conductora habría invadido el carril contrario, se salió de la vía y chocó contra un paredón. Tras el impacto, el automóvil volcó.
Producto del accidente, la mujer salió expulsada del vehículo y quedó fuera de este. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, la encontraron sin signos vitales.
Al momento de esta información, la identidad de la víctima no ha sido confirmada.
Las circunstancias que mediaron en el accidente deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes.
Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.