Una mujer murió ahogada la noche del sábado en unas piscinas en el sector de Jacó.

La joven fue identificada con el apellido Martínez, de 19 años de edad. En apariencia, la mujer se encontraba con un grupo de personas en unas piscinas cuando, al parecer, se quedó dormida, lo que provocó que se ahogara en el sitio, según autoridades.

El accidente ocurrió cerca de las 11:10 p.m del sábado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizó el levantamiento del cuerpo y fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso aún se mantiene bajo investigación.