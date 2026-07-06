Mujer llega a visitar a menor a la cárcel y la detienen

El Ministerio de Justicia y Paz informó que una mujer fue detenida este fin de semana cuando intentaba visitar a un privado de libertad en la cárcel de menores de edad.

“Uno de los casos ocurrió en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, donde una mujer de apellido López se presentó para visitar a un privado de libertad. En la verificación de rutina, las autoridades detectaron que la visitante únicamente portaba un pasaporte sin la respectiva visa o documento que acreditara su permanencia legal en Costa Rica”, detalló la institución.

Asimismo, detallaron que, tras coordinar con la Policía Profesional de Migración, se confirmó que la mujer permanecía de manera irregular en el país, por lo que fue entregada a oficiales de la Fuerza Pública para el procedimiento correspondiente.