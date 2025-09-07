Un hecho viral tuvo lugar durante un juego de la MLB, específicamente entre los Philadelphia Phillies y los Miami Marlins.
En este, una mujer, aficionada a los Phillies, quedó captada en un momento por el cual ha recibido millones de críticas.
Todo se dio luego de un jonrón de Harrison Bader. Como es común, varios aficionados se apresuraron a adueñarse de la pelota.
Un hombre sería el afortunado en conseguirla, e inmediatamente se la entregó a su hijo y se abrazaron. Cabe destacar que justamente estaban celebrando el cumpleaños de este niño.
Pero momentos después ocurriría el hecho que volvió este caso viral. Una mujer se acercó y comenzó a gritarle al hombre, asegurando que la pelota le pertenecía.
El hombre y padre del niño, con tal de no discutir, toma la pelota del guante del cumpleañero y se la da a la mujer.
El caso generó indignación en las personas, e inmediatamente la mujer se haría viral con memes y críticas.
Pero el caso tendría un final feliz. La organización se percató del caso y decidió llevarle al niño un paquete lleno de premios, todo esto mientras los aficionados cercanos aplaudían.
Posteriormente, el niño incluso terminó reuniéndose con Bader, el beisbolista que hizo el jonrón, el cual le entregó un bate autografiado.
Además, Marcus Lemonis, CEO de Camping World y reconocido participante de un reality de CNBC, destacó que se encargaría de que el niño y su familia asistieran a la Serie Mundial.