Un hecho viral tuvo lugar durante un juego de la MLB, específicamente entre los Philadelphia Phillies y los Miami Marlins.

En este, una mujer, aficionada a los Phillies, quedó captada en un momento por el cual ha recibido millones de críticas.

Todo se dio luego de un jonrón de Harrison Bader. Como es común, varios aficionados se apresuraron a adueñarse de la pelota.

Un hombre sería el afortunado en conseguirla, e inmediatamente se la entregó a su hijo y se abrazaron. Cabe destacar que justamente estaban celebrando el cumpleaños de este niño.

NEW: ‘Karen’ Phillies fan goes viral for berating a man for grabbing a home run ball and giving it to his son.



The man, who was clearly startled, eventually gave up the ball to the woman.



Staff at the game took note of the incident and gave the boy a goodie bag. It also appears… pic.twitter.com/8gZeipI2mJ — Collin Rugg (@CollinRugg) September 6, 2025

Pero momentos después ocurriría el hecho que volvió este caso viral. Una mujer se acercó y comenzó a gritarle al hombre, asegurando que la pelota le pertenecía.

El hombre y padre del niño, con tal de no discutir, toma la pelota del guante del cumpleañero y se la da a la mujer.

Make Her Famous: Full blown Karen claims the ball is hers, after a Dad finally gets a home run ball for his Phillies fan son on his birthday, and demands the ball be given to her! The dad, after the Karen went all out bitch mode, gave her the ball. Would you have done the same? pic.twitter.com/DklPMe3Mag — John Cremeans (@JohnCremeansX) September 6, 2025

El caso generó indignación en las personas, e inmediatamente la mujer se haría viral con memes y críticas.

Pero el caso tendría un final feliz. La organización se percató del caso y decidió llevarle al niño un paquete lleno de premios, todo esto mientras los aficionados cercanos aplaudían.

Posteriormente, el niño incluso terminó reuniéndose con Bader, el beisbolista que hizo el jonrón, el cual le entregó un bate autografiado.

Going home with a signed bat from Bader pic.twitter.com/pCaXHSjLgL — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 6, 2025

Además, Marcus Lemonis, CEO de Camping World y reconocido participante de un reality de CNBC, destacó que se encargaría de que el niño y su familia asistieran a la Serie Mundial.