Una mujer fue detenida luego de intentar ingresar un paquete con aparente marihuana oculto en sus partes íntimas durante una visita íntima a un privado de libertad en el Centro de Atención Integral Calle Real, en Liberia.

De acuerdo con la Policía Penitenciaria, los hechos ocurrieron el pasado domingo 19 de julio, cuando los oficiales realizaban el protocolo de revisión a las personas visitantes.

Durante la inspección, el detector corporal emitió una alerta al pasar por las partes íntimas de la mujer, de apellido Pérez. Al ser consultada por los oficiales sobre si portaba algún objeto prohibido, la visitante reconoció que ocultaba un paquete y manifestó su intención de entregarlo voluntariamente.

Droga decomisada. Foto: Policía Penitenciaria.

El envoltorio, cubierto con cinta adhesiva negra, contenía 83,35 gramos de aparente marihuana, según el reporte oficial.

Tras el decomiso, la Policía Penitenciaria confeccionó el acta correspondiente, embaló la evidencia y trasladó a la mujer a la Fiscalía de Liberia para el respectivo proceso judicial.