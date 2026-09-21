Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Una mujer identificada con el apellido Gregory fue detenida cuando intentó ingresar un paquete con 134.15 gramos de aparente cocaína al CAI Terrazas.

De acuerdo con las autoridades, la mujer llegó al centro penal para visitar a un recluso; cuando los oficiales realizan la inspección de sus pertenencias, descubrieron el paquete oculto y procedieron de inmediato a decomisarlo y seguir el procedimiento correspondiente.

La Policía Penitenciaria continúa su esfuerzo por mantener el orden y reforzar el control en todos los centros penales del país.