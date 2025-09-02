Las autoridades identificaron como Stacy Barrantes Valverde, de 20 años, a la mujer encontrada sin vida en una quebrada en la conocida vuelta de Banagro, en campo 5 de Cariari de Pococí, Limón.

La página Campeonato de Barrios Zona Cariari confirmó la identidad de la víctima y la recordó como una muchacha apasionada por el fútbol, quien jugó para el equipo de Canta Gallo y era muy querida en la comunidad.

“Muchos conocieron a esta joven, persona super humilde y amante del deporte. Queremos pedir mucha oración y fuerza para que sus seres queridos tomen fortaleza en tan dura noticia”, indicó la publicación.

Fotografía cortesía

El hallazgo se produjo cuando trabajadores bananeros vieron la motocicleta y el cuerpo en el fondo de la quebrada, cerca de la ruta 247. Se presume que la mujer perdió el control en la curva y cayó al cauce en horas de la madrugada.

Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.