Pamela Royo Solano habría sido decapitada en junio de 2024 por negarse a vender droga para un proveedor de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, informó el Ministerio Público.

El caso se remonta a junio de 2024, cuando la cabeza de la joven fue encontrada frente a una vivienda en Turrialba.

Las autoridades calificaron la acción delictiva como una medida de amenaza o amedrentamiento por parte de la estructura criminal.

De acuerdo con la investigación, se presume que la víctima fue interceptada por algunas personas que luego la llevaron a una casa, donde la asesinaron de siete disparos y la decapitaron.

El cuerpo de la ofendida fue hallado el 6 de junio del 2024, después de que fue reportada como desaparecida.

Por este motivo, la Fiscalía de Turrialba solicitará medidas cautelares en contra de un hombre y dos mujeres.

Los tres fueron detenidos este martes luego de que el Ministerio Público dirigiera un operativo en la localidad de Los Laureles, donde, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, se logró decomisar droga y dinero.