Una mujer perdió la vida tras colisionar a bordo de una motocicleta contra un vehículo, en Pavas.
De acuerdo con el vocero José Zúñiga, la Benemérita se apersonó al lugar de los hechos y a pesar de hacer todos los esfuerzos para salvarla no fue posible reanimarla y se declaró fallecida en el lugar.
“Paciente femenina en paro cardiorrespiratorio, se inicia con RCP Básica y RCP avanzada. La paciente no responde y se declara fallecida en el lugar. Presentaba un golpe en la cabeza, por su condición no respondió al tratamiento”, explicó el vocero.
La mujer no ha sido identificada.
Jorge Alpízar Solano
Colaborador Grupo Extra