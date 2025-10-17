Una mujer perdió la vida tras colisionar a bordo de una motocicleta contra un vehículo, en Pavas.

De acuerdo con el vocero José Zúñiga, la Benemérita se apersonó al lugar de los hechos y a pesar de hacer todos los esfuerzos para salvarla no fue posible reanimarla y se declaró fallecida en el lugar.

“Paciente femenina en paro cardiorrespiratorio, se inicia con RCP Básica y RCP avanzada. La paciente no responde y se declara fallecida en el lugar. Presentaba un golpe en la cabeza, por su condición no respondió al tratamiento”, explicó el vocero. La mujer no ha sido identificada. Foto: Mauricio Aguilar Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra