Mujer fallece tras caer en alcantarilla

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una mujer adulta falleció la madrugada de este miércoles tras sufrir una caída en una alcantarilla en el sector de Río Segundo, en Alajuela.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a eso de las 2:16 a.m.

Al llegar al sitio, los socorristas ubicaron a la paciente sin signos vitales.

Para la atención se desplazó una unidad avanzada y 2 unidades básicas.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho no han sido detalladas, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones respectivas.