La Policía Profesional de Migración, bajo dirección funcional de la Fiscalía Adjunta Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, detuvo este viernes en Escazú a una mujer de apellidos Vargas Marín, costarricense de 31 años, sospechosa del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría captado a una de sus primas, quien en ese momento era menor de edad, para promover encuentros sexuales a cambio de un beneficio económico.

Lea: Allanan propiedad en busca de cuerpo de joven desaparecido

Según el expediente, la sospechosa utilizó un teléfono celular para coordinar los encuentros en San José. La víctima se negó a participar en los actos sexuales, pero fue amenazada y coaccionada en reiteradas ocasiones, lo que configuró un abuso de poder.

La mujer fue puesta a la orden del Ministerio Público, donde además enfrenta dos denuncias por este mismo delito.

Las autoridades recordaron que la trata de personas es un delito grave que conlleva sanciones de cárcel y afecta directamente los derechos fundamentales de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.