Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Las cámaras de seguridad de un supermercado en Escazú captaron el momento en que una mujer, aparentemente, tomó dos six packs de cerveza y los introdujo en el bolso que llevaba.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 p.m. del sábado 19 de setiembre, en el establecimiento Super Max.

Según las imágenes difundidas por el comercio, la mujer ingresó al supermercado y se dirigió hasta el área donde se encontraban las bebidas. Posteriormente, tomó los productos y los guardó dentro de su bolso.

Después de realizar esta acción, salió del establecimiento sin que, según la denuncia del negocio, se registrara el pago de las cervezas.

Las cámaras también captaron el momento en que la mujer se retiró del lugar y abordó un vehículo color celeste.

El supermercado señaló que la calidad de las imágenes no permite identificar con claridad la marca del automóvil ni su placa.

Ante lo ocurrido, Super Max compartió el video en redes sociales con el objetivo de alertar a otros comercios y solicitar ayuda para identificar a la persona.

El comercio pidió a quienes puedan reconocer a la mujer o aportar información sobre lo ocurrido que se comuniquen con las autoridades correspondientes.