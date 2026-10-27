Mujer es trasladada crítica tras mordedura de serpiente

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Una mujer adulta fue trasladada en condición crítica a la Clínica de Atenas tras ser mordida por una serpiente terciopelo en el sector de Concepción, en Atenas, Alajuela.
La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 6:32 p.m., cuando una unidad de soporte básico se desplazó hasta el sitio para auxiliar a la afectada.
De acuerdo con la información suministrada por los cruzrojistas, la mujer fue trasladada al centro médico debido a la gravedad de su condición.
Por el momento, no se cuenta con más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente.