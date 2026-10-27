Mujer es trasladada crítica tras mordedura de serpiente

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Una mujer adulta fue trasladada en condición crítica a la Clínica de Atenas tras ser mordida por una serpiente terciopelo en el sector de Concepción, en Atenas, Alajuela.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 6:32 p.m., cuando una unidad de soporte básico se desplazó hasta el sitio para auxiliar a la afectada.

De acuerdo con la información suministrada por los cruzrojistas, la mujer fue trasladada al centro médico debido a la gravedad de su condición.

Por el momento, no se cuenta con más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente.