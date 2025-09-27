Una vecina de Desamparados identificada con el apellido Peraza resultó gravemente herida luego de ser atacada por dos perros la noche del miércoles, cuando regresaba de su trabajo.

El hecho quedó formalmente denunciado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según consta en el expediente 25-028713-0042-PE.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 p.m., cuando Peraza, de 36 años, se dirigía a su casa tras bajarse del bus. Según relató en la denuncia, los animales de tamaño mediano uno color café y otro blanco con manchas negras salieron de la vivienda ubicada frente a la suya y la atacaron sin motivo.

En la narración presentada al OIJ, la víctima detalló que los perros le ocasionaron múltiples mordeduras en brazos, pierna derecha, pecho y rostro, donde perdió parte del labio.

“Mi esposo llegó y me logró quitar los perros de encima, pero ya tenía múltiples heridas”, declaró.

Inicialmente fue trasladada a la clínica Marcial Fallas, donde recibió suturas en brazos y pecho, y posteriormente al Hospital San Juan de Dios, para la atención especializada de las lesiones en el rostro. Fue dada de alta cerca de las 4 a.m. del día siguiente con una incapacidad de 22 días.

En la misma denuncia, la mujer indicó que una de las propietarias de los perros, identificada, le aseguró en ese momento que se haría cargo de los daños ocasionados. Consultados por este medio, los dueños de los animales señalaron: “No vamos a hablar porque ya está ante el OIJ y nos dijeron que no podíamos. Si hubiera sido antes de eso, tal vez”, afirmó una de las mujeres.

Vecinos aseguran que no es la primera vez que los perros provocan incidentes en la zona, lo que genera preocupación entre quienes utilizan la parada de autobús ubicada frente a la vivienda.

“Yo he pasado por ahí con mi hijo de ocho años. Así como me atacaron a mí, puede pasarle a un niño también”, advirtió la mujer.

El caso fue remitido a la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito de la Fiscalía de Desamparados, donde se recopilan pruebas médicas y testimoniales para establecer las eventuales responsabilidades de los dueños.

El ataque se dio en una zona muy transitada, donde incluso hay una parada de autobús.

La mujer teme que el hecho se repita con otro vecino o un menor de edad.

“Es una calle muy transitada, donde pasa gente con niños. Yo misma he pasado con mi hijo de ocho años. No es la primera vez que sucede. Los perros andan sueltos dentro de la propiedad y pueden volver a salir en cualquier momento”, externó Peraza.

Responsabilidad legal de los dueños

El abogado penalista Adrián Quesada explicó que en Costa Rica los dueños de mascotas tienen una responsabilidad civil automática sobre los daños que causen sus animales, aunque no tengan pólizas de seguro.

En el caso de ataques, lo determinante es la valoración de Medicina Legal, ya que ahí se establece la incapacidad médico legal de la víctima, la cual marca la diferencia entre una falta contravencional o un delito penal.

“Si la incapacidad supera los cinco días, estamos frente a lesiones graves, lo que abre la vía penal y no la contravencional”, señaló Quesada.

Además, la víctima puede reclamar una acción civil resarcitoria dentro del mismo proceso penal, es decir, exigir el pago de los daños y perjuicios ocasionados: días de salario perdidos, gastos médicos, daños psicológicos y cualquier afectación económica derivada del ataque.

En este sentido, el OIJ debe remitir siempre a Medicina Legal para determinar con precisión la cantidad de días de incapacidad, que son los que finalmente definen la gravedad del caso y la responsabilidad que enfrentarán los dueños.

Medidas preventivas

Quesada recordó que la legislación también contempla medidas de control para los animales, especialmente los de manejo especial. “Se exige el uso de correa, bozal y condiciones de seguridad adecuadas. No cumplir con esas disposiciones puede aumentar la responsabilidad del propietario en caso de un ataque”.

El especialista advirtió que, además de sanciones administrativas, los dueños de animales pueden enfrentar demandas civiles e incluso consecuencias penales si se demuestra negligencia en el manejo de sus mascotas.