Mujer es asesinada a balazos en Limón

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Una mujer adulta falleció la noche de este sábado tras recibir múltiples impactos de bala en el sector de Río Blanco, en la provincia de Limón.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 7:26 p. m., lo que movilizó una unidad básica hasta el sitio.

A la llegada de los socorristas, la femenina presentaba varias heridas por proyectil de arma de fuego en la espalda y fue declarada sin signos vitales en el lugar.

Por el momento no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales, quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y de iniciar la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.