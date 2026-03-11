La mujer detenida en Costa Rica como sospechosa de amenazar al presidente Rodrigo Chaves y a la presidenta electa Laura Fernández fue deportada de Israel en el año 2019 por motivos migratorios.
Se trata de mujer de apellidos Freer Gamboa, activista costarricense vinculada a la defensa de los derechos del pueblo palestino, quien regresó al país luego de permanecer detenida en territorio israelí.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó en su momento que la costarricense fue deportada por autoridades israelíes tras permanecer detenida desde mediados de marzo de ese año.
Las autoridades migratorias israelíes indicaron que la costarricense fue detenida por permanecer de manera irregular en el país.
Su ingreso había sido reportado como turista en enero de 2018 y su permiso de estadía venció el 18 de abril de ese mismo año.
Aunque la deportación fue ordenada desde el 18 de marzo de 2019, la mujer inicialmente se habría negado a abordar el vuelo que la trasladaría de regreso a Costa Rica.
Freer figura ahora como sospechosa en una investigación por aparentes amenazas difundidas en videos dirigidos contra el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández, caso que se encuentra bajo análisis de las autoridades judiciales.