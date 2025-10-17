La crecida del río Potrero, en Curime de Nicoya, dejó a una adulta mayor de 87 años apenas con la ropa que tenía puesta en el momento de la emergencia.

Marisabel Pérez Ramírez conversó con Grupo Extra, y relató como vivió esta situación tan desesperante que la dejó hasta sin los alimentos que tenía como provisiones para estos días venideros.

La víctima explicó que pasó la noche en la vivienda de un nieto, aunque tenía en mente la preocupación de perder su casa ante las inclemencias del tiempo.

Marisabel Pérez, vecina afectada (Video: Manuel Gutiérrez, corresponsal)

“Le entregué mi casa a Dios. Y bendito Dios, me la dejó. Perdí todo, cobija, ropa, de quedarme solo con esto que ando pues. Todo, olla, cazuela, ropa, todo, y la comida. La comida que era mi arrocito, mis frijoles, atún, y carne”, relató Marisabel Pérez.

La víctima agradeció a Dios que le dejara su casita, pese a perder todas sus posesiones en medio de la anegación de su vivienda y apenas en espera de la pensión que recibe para intentar recuperar una pequeña parte.

Autoridades dan actualización

De acuerdo con Carlos Armando Martínez, alcalde de Nicoya, la afectación ha impactado a gran cantidad de familias en distintas zonas de la región guanacasteca.

“Hay una gran cantidad de familias afectadas, particularmente en el distrito central de Nicoya, y bueno, a medida que fue incrementando las precipitaciones, se fueron afectando otras partes del cantón”, mencionó el alcalde.

Carlos Martínez, alcalde de Nicoya (Video: Manuel Gutiérrez, corresponsal)

El IMN solicita a la población tener precauciones este fin de semana ante la posibilidad de más eventos y desastres relacionados con las condiciones climáticas.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.

Escrito por: Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra