Una mujer, que fue identificada de apellido Morales de 29 años, murió tras ser atropellada por un automóvil.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este sábado sobre el lamentable accidente.

Las autoridades destacan que el hecho ocurrió pasadas las 8:00 p.m. en vía pública en Paso Canoas.

De manera preliminar, se destaca que la mujer iba caminando, cuando por razones que aún se desconocen fue atropellado por un vehículo.

Morales perdió la vida en el sitio producto del impacto. Además, al conductor le realizaron la prueba de alcoholemia y resultó negativa.

Su cuerpo fue remitido a la morgue para que se realice la respectiva autopsia.

El caso está en investigación.