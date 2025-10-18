La Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia de una mujer de 42 años que sufre una caída y termina herida en el Parque Nacional Volcán Turrialba.
El hecho ocurrió la madrugada de este sábado, e inmediatamente la Benemérita se desplazó hacia el lugar para lograr dar con el paradero de la mujer, ya que, según información, no tiene clara su ubicación.
Más de 16 cruzrojistas especializados en Búsqueda y Rescate Terrestre se mantienen en una búsqueda intensa con apoyo de drones.
De acuerdo con Geovanny Maroto, Coordinador Operativo Regional, la mujer realizó la llamada al 9-1-1 y reportó estar herida.