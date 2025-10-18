La Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia de una mujer de 42 años que sufre una caída y termina herida en el Parque Nacional Volcán Turrialba.

Foto: cortesía Cruz Roja

El hecho ocurrió la madrugada de este sábado, e inmediatamente la Benemérita se desplazó hacia el lugar para lograr dar con el paradero de la mujer, ya que, según información, no tiene clara su ubicación.

Foto: cortesía Cruz Roja

Más de 16 cruzrojistas especializados en Búsqueda y Rescate Terrestre se mantienen en una búsqueda intensa con apoyo de drones.

De acuerdo con Geovanny Maroto, Coordinador Operativo Regional, la mujer realizó la llamada al 9-1-1 y reportó estar herida.