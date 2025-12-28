Una mujer de apellido Arauz de 28 años, fue víctima de múltiples impactos de arma de fuego en Limón 2000 mientras trabajaba en una soda.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos se dieron pasadas las 7:00 p.m. de este sábado cuando, en apariencia, la mujer se encontraba trabajando cuando, hombres en motocicleta, llegaron y le dispararon.

Fotografía cortesía corresponsa

Esta mujer recibió impactos en manos, pecho, cuello y rodillas. Versiones preliminares indican que estos hombres dispararon desde afuera del local, luego ingresaron y continuaron con los disparos.

La víctima falleció en el lugar y los sospechosos se dieron a la fuga.

Aparentemente, la mujer tenía el negocio en su vivienda.

En el sitio, los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, recolectaron indicios balísticos y continúan con la investigación del caso.

Con información complementaria de corresponsal.