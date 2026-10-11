Mujer ataca con arma blanca a hombre tras riña

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan las circunstancias en las que un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante las primeras horas de este domingo en el cantón de Esparza, Puntarenas.

De acuerdo con el informe preliminar de la policía judicial, los hechos se registraron a eso de las 12:47 a. m. en el sector de San Juan.

Trascendió que el afectado, un masculino de apellido Rojas, se encontraba sobre la vía pública cuando, por razones que no están claras, se enfrascó en una fuerte discusión y posterior riña con una mujer.

En determinado momento de la alteración, la sospechosa habría sacado un arma blanca y le propinó una herida punzocortante a la altura del abdomen.

Tras la agresión, Rojas fue auxiliado y trasladado a bordo de una unidad de socorro hasta el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas para recibir atención médica especializada.

Por su parte, los agentes del OIJ de la localidad mantienen el caso bajo investigación para esclarecer el móvil de la riña y dar con el paradero de la presunta agresora.