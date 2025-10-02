Un perrito, llamado “Pupi”, fue agredido por una mujer la tarde del miércoles 1 de octubre en el sector de San Miguel de Tucurrique, Cartago.

Según se destaca, el suceso se habría presentado a eso de las 2:30 p.m., cuando el animal fue visto con otra perra de la zona.

En apariencia, la perra se encontraba en celo, por lo que “Pupi” estaba intentando aparearse con esta.

El padre del dueño del cachorro observó el caso y se percató que, en determinado momento, una mujer notó lo que estaba pasando.

Esta mujer inmediatamente dijo que los iba a separar, para posteriormente llevarse a los animales para el interior de la casa.

El hombre, al percatarse de esto, se acerca sin ingresar a la vivienda para entender qué estaba sucediendo. Allí afirmó escuchar lamentos de un perro.

Al llegar el hombre hizo una pregunta, a la cual le siguió una violenta respuesta, según el registro de la denuncia presentada ante las autoridades.

El hombre pregunta:

“¿Qué le está haciendo al perro?”

La mujer contesta:

“Lo estoy capando”

Luego de esto, el hombre le solicitó que soltara al perrito porque de lo contrario se metería en un problema. Ante esto la mujer volvió a responder:

“Sí, ya lo voy a soltar y haga lo que tenga que hacer”

Según se menciona, el hombre habría esperado en las afueras de la vivienda si el perro era liberado, pero no fue así.

Ante esto, asegura que se fue “indignado” a su vivienda, donde se coordinó para llamar a las autoridades.

Fue allí cuando vieron al perro salir, mientras sangraba en la parte genital. El hijo del hombre, de apenas de 9 años, observó a su mascota sufriendo, factor que según comenta su padre le afectó.

Posterior a esto, oficiales de la Fuerza Pública se presentaron al sitio y realizaron un reporte.

Por su parte, el animal requirió ser trasladado a una veterinaria en condición delicada. El ingreso para la atención se realizó este jueves 2 de octubre, ya que luego de la agresión, afirman que el animal “escapó de lo asustado que estaba”.

La denuncia fue presentada de manera oficial ante la Fiscalía de Turrialba y el caso entrará en etapa de investigación.

“Qué se llegue hasta donde se tenga que llegar según la ley”, se menciona en el documento judicial.