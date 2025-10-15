La pérdida de su casa a manos de grupos criminales llevó a una mujer adulta mayor a tomar la decisión de demolerla, según confirmó la Policía Municipal de San José.

Se trata de una vivienda ubicada en barrio Fátima, en San Francisco de Dos Ríos, que había sido tomada como un búnker para venta y consumo de drogas.

A pesar de que la mujer intentó recuperar su propiedad en varias ocasiones colocando cercas y mallas, los consumidores y el grupo criminal retiraban constantemente las medidas de protección.

Además, la adulta mayor recibió amenazas y fue víctima de actos de intimidación por parte de la organización criminal, lo que finalmente la obligó a derribar su casa.

“La vivienda estaba abandonada, pero tomada por la criminalidad. Las amenazas y actos de intimidación provocaron que personas consumidoras llegaran a la propiedad”, explicó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal.

Por otra parte, los vecinos de la zona presentaron denuncias ante la presencia de personas ajenas al vecindario.

“Los vecinos reportaron que, durante la noche, era común observar lo que parecía tráfico de drogas. Llegaban vehículos sospechosos, personas entraban y salían, lo que evidenciaba que se trataba de un punto de venta de estupefacientes”, añadió Solano.

El director reiteró que la Policía Municipal intervino, pero aclaró que se trató de una demolición voluntaria, donde la propietaria pagó la maquinaria.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que ocurrió en una zona poco común para este tipo de actividades, ya que se trata de un área residencial cercana a puntos comerciales de la ciudad.

“Este distrito tiene los mejores indicadores de seguridad del cantón. No es común que existan puntos de tráfico de drogas”, concluyó.