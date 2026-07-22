Muertes por incendios en Costa Rica ya duplican las del 2025 

El fallecimiento de un hombre de 40 años durante un incendio ocurrido el martes en San Sebastián elevó a 11 la cantidad de personas que han perdido la vida en incendios estructurales durante este 2026, una cifra que ya supera por más del doble los cinco fallecidos registrados a la misma fecha del año anterior.

De acuerdo con datos del Cuerpo de Bomberos, el caso más reciente ocurrió en un edificio de apartamentos de tres niveles, donde la víctima quedó atrapada en el tercer piso. Aunque la emergencia fue atendida de forma rápida y el fuego afectó únicamente un 25% de la estructura, el hombre falleció por asfixia.

El director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves León, confirmó que la situación es preocupante debido al aumento de víctimas mortales durante este año.

“Ya son 595 incendios en lo que va del año y ya sumamos 11 personas que han perdido la vida atrapadas durante un incendio. Hacemos un llamado a la población para invertir en detectores de humo, tener una segunda alternativa para salir, tener un extintor, lámparas de emergencia, elementos básicos que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, indicó Chaves.

Personas fallecidas en incendios durante 2026

16 de enero – San Francisco de Dos Ríos: hombre de 80 años. Falleció en un centro médico tras sufrir quemaduras por una deflagración.

– San Francisco de Dos Ríos: hombre de 80 años. Falleció en un centro médico tras sufrir quemaduras por una deflagración. 23 de enero – Desamparados de Alajuela: mujer de 50 años.

– Desamparados de Alajuela: mujer de 50 años. 25 de marzo – Cot de Cartago: hombre de 26 años.

– Cot de Cartago: hombre de 26 años. 23 de abril – Corralillo de Cartago: mujer de 48 años.

– Corralillo de Cartago: mujer de 48 años. 7 de mayo – Desamparados de Alajuela: hombre de 84 años.

– Desamparados de Alajuela: hombre de 84 años. 14 de mayo – Los Chiles: menor de 12 años.

– Los Chiles: menor de 12 años. 20 de mayo – Curridabat: hombre de 78 años.

– Curridabat: hombre de 78 años. 20 de mayo – Curridabat: mujer de 75 años.

– Curridabat: mujer de 75 años. 17 de junio – Moravia: hombre de 67 años.

– Moravia: hombre de 67 años. 3 de julio – San Rafael de Heredia: hombre de 78 años.

– San Rafael de Heredia: hombre de 78 años. 21 de julio – San Sebastián: hombre de 40 años (caso en investigación).

Las autoridades insisten en que la instalación de detectores de humo, la planificación de rutas de evacuación y la disponibilidad de equipos básicos de emergencia pueden ser determinantes para evitar tragedias en caso de incendio.