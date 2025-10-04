Un intento de robo en una pizzería en San Sebastián terminó con la muerte de uno de los presuntos asaltantes, tras una fallida huida por los techos de la zona.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó a Diario Extra que los sospechosos fueron expulsados del establecimiento comercial y, durante su escape, decidieron subirse a varios techos.

Uno de los hombres en fuga, de apellidos Bustillo García, cayó desde el techo de una iglesia cristiana, según detallaron las autoridades del OIJ.

Bustillo cayó dentro de la propiedad de la iglesia Dios Esperanza Viva, donde dos miembros de la comunidad se percataron del incidente.

Al intentar detenerlo, el sujeto sacó un cuchillo para amenazarlos, según el reporte preliminar.

Los integrantes de la iglesia intentaron reducir al sospechoso para quitarle el arma blanca, y durante el forcejeo, habrían herido a Bustillo.

Inicialmente, las autoridades judiciales informaron que el cuerpo del sospechoso estaba maniatado, como parte del intento por controlarlo, ya que se encontraba exaltado.

“Aparentemente fue amarrado de manos y pies, y se presume que fue herido con arma blanca”, indicaron las autoridades.

Por este motivo, uno de los objetivos de la medicatura forense del OIJ será determinar si la herida se produjo antes o después de que Bustillo fue amarrado por los miembros de la congregación.

Bustillo, de 35 años, era padre de seis hijos menores de edad, según el registro del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).