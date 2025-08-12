Bogotá. (AFP)- El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció este lunes a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

Hijo una periodista asesinada por el narcotráfico, el legislador opositor murió luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado, según la clínica donde estaba internado.

“Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió su esposa María Claudia Tarazona, en un mensaje acompañado de una fotografía de la pareja.

Videos de celular muestran el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá. Disparos, gritos, el candidato ensangrentado se desploma. Sus escoltas hieren en la pierna al atacante de 15 años mientras huye. El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza, en un caso investigado por la fiscalía como “magnicidio” para identificar a los autores intelectuales.

Las autoridades han capturado a seis personas, incluido el pistolero, y señalan como principal sospechosa a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.