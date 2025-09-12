La Fiscalía de Quepos y Parrita investiga la muerte de Miller Gardner, hijo del exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, bajo la hipótesis de un posible homicidio culposo.

El joven de 14 años falleció el 21 de marzo en el Hotel Arenas del Mar, en Manuel Antonio, donde se hospedaba junto a su familia.

En la habitación, peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Cuerpo de Bomberos detectaron presencia de monóxido de carbono en niveles peligrosos.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía ha dirigido dos allanamientos en el hotel, el más reciente este jueves, en el que se decomisaron documentos, computadoras y otros artículos electrónicos. El objetivo fue determinar si la muerte se produjo por falta al deber de cuidado e identificar a los encargados del mantenimiento de las máquinas que habrían generado la fuga de gases.

“El primer allanamiento se hizo al día siguiente del fallecimiento. A partir de esa prueba inicial y de las pericias posteriores, surgió la necesidad de ingresar de nuevo para recolectar más elementos”, explicó Freddy Mora, funcionario del OIJ.

Allanamiento pasivo

La intervención fue catalogada como un “allanamiento pasivo”, es decir, sin uso de la fuerza, dado que el hotel se mantiene en operación. Los agentes notificaron la orden judicial y procedieron a ejecutar la diligencia.

De momento, no pesan medidas cautelares sobre el hotel y la investigación continúa bajo la calificación de homicidio culposo. No obstante, se desconoce si la administración implementó medidas preventivas tras el incidente para evitar nuevas emanaciones.

Comunicación con la familia

El OIJ confirmó que mantiene contacto con los abogados de la familia Gardner, quienes dan seguimiento a la causa judicial.

Este procedimiento corresponde al segundo operativo en el caso. El primero se realizó días después del deceso, cuando peritos detectaron emanaciones de gases tóxicos en la habitación. Con esa evidencia inicial, la Fiscalía dispuso la diligencia de este jueves para obtener pruebas específicas relacionadas con el mantenimiento del equipo señalado.

Primer allanamiento en el hotel

• Fecha: Se realizó el 28 de marzo, un día después del fallecimiento del menor de edad.

• Objetivo: Recabar evidencia inicial en la habitación y zonas contiguas del hotel.

• Pruebas levantadas: Peritos especializados midieron los niveles de gases tóxicos y detectaron emanaciones de monóxido de carbono.

• Resultado: Esa primera diligencia permitió establecer la hipótesis de intoxicación y abrir la línea de investigación sobre una posible falla en las máquinas de mantenimiento del establecimiento.

• Efecto posterior: A partir de esas pruebas, la Fiscalía ordenó nuevos análisis y se programó un segundo allanamiento para obtener documentos y equipos electrónicos relacionados con el mantenimiento del hotel.

Lo dicho por el hotel

• Negó hipótesis del OIJ: El hotel Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort rechazó la versión de que el menor Miller Gardner falleció por inhalar monóxido de carbono.

• Versión oficial: “Los niveles en la habitación del hotel eran inexistentes y no letales. Hubo un error en este informe inicial”, indicó el complejo al medio The New York Post.

• Reconocimiento parcial: El hotel admitió que sí se detectó monóxido de carbono, pero aseguró que los altos niveles estaban concentrados en una sala mecánica fuera del acceso de los huéspedes.

Hipótesis judicial del OIJ

• Pruebas recientes: El OIJ informó que, durante nuevas mediciones en la habitación donde se hospedaba la familia, se detectaron altas emanaciones de monóxido de carbono.

• Niveles hallados: Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, los análisis revelaron hasta 600 partes por millón, cuando lo correcto en un espacio habitable debe ser cero.

• Línea investigativa: Con esos resultados, la investigación apunta a que el fallecimiento del menor estaría relacionado con la inhalación de gases tóxicos.