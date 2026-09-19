Mueren 48 personas en Nigeria por consumir alcohol adulterado

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Cuarenta y ocho personas murieron en Nigeria en las últimas semanas después de consumir bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, informó este sábado la Agencia Nacional de Administración y Control de Alimentos y Medicamentos de ese país (NAFDAC).

Las intoxicaciones, que también enfermaron a 182 personas, afectaron a tres distritos del estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria.

Las víctimas habían consumido una bebida artesanal conocida localmente como “Cola de mono”.

Quince personas involucradas en la producción y venta de esta bebida fueron detenidas, precisamente la agencia.

Las pruebas realizadas en laboratorios revelaron “altas concentraciones de metanol”, sustancia muy tóxica utilizada como solvente o anticongelante, así como de cannabis.

Cinco personas quedaron completamente ciegas y otras dos perdieron parcialmente la visión después de consumir esta bebida adulterada.