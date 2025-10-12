Un hombre perdió la vida la tarde de este domingo luego de recibir múltiples heridas de bala en el sector de Lomas del Río, Pavas, en San José.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 4:31 p. m., momento en que se reportó a un hombre herido por arma de fuego en la cabeza, el tórax y el abdomen.

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el sujeto, de aproximadamente 30 años, ya no presentaba signos vitales.

Una unidad de soporte avanzado atendió la emergencia.

Las autoridades judiciales asumieron la investigación para determinar las circunstancias del hecho, identificar al fallecido y dar con los responsables.