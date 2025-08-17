Un hombre, de apellido Tercero y de 52 años, falleció la tarde del sábado tras un accidente de tránsito en el sector de Sabana Sur.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en apariencia el hombre, por razones que aún no están claras, habría colisionado contra la base de la aguja del tren.

El impactó provocó que el adulto de nacionalidad nicaragüense perdiera la vida en el sitio.

Agentes del OIJ se apersonaron al sitio a realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial.

El caso se mantiene en investigación.