El reconocido actor y director, Robert Redford, falleció este martes en su casa en Utah, según confirmaron medios locales.

Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, citado por New York Times.

Redford durante su carrera logró ganar 2 premios Oscar. El primero llegó en 1981 como director de Gente Corriente. El segundo fue un Oscar honorífico por su trayectoria en 2002.

A su vez, también logró ganar un Globo de Oro.

A sus 89 años, Robert Redford, se consolidaba como una de las mayores leyendas de Hollywood.

En 2018, hace 7 años, el actor anunció su retiro oficial de las pantallas.

Cabe destacar que Redford también era considerado un gran activista, ya que promovió causas ambientales y diferentes movimientos cinematográficos.