Muere reconocido cantautor argentino, recordado por “Mi viejo”

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El cantautor ítaloargentino Piero Antonio Franco De Benedictis, reconocido por canciones como “Mi viejo” y una de las voces emblemáticas de la canción popular latinoamericana, murió a los 81 años, según confirmó su familia el miércoles 7 de octubre.

Piero nació en Italia en 1945, pero se radicó en Argentina desde que tenía tres años. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, se consolidó como una de las figuras de la canción de protesta y la trova latinoamericana, con un repertorio marcado por temas de amor, paz y contenido social.

“Mi viejo”, lanzada en 1969, se convirtió en uno de sus mayores éxitos y trascendió generaciones. De acuerdo con la Fundación Konex, la canción ha sido grabada en más de 500 versiones.

Su carrera incluyó más de 25 discos y otros temas reconocidos como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Juan Boliche” y “Llegando, llegaste”, canciones que formaron parte de una época marcada por la convulsión política y social en Argentina.

En 1976, Piero se exilió en España tras el inicio de la última dictadura militar argentina, que se extendió hasta 1983.

Su trayectoria también fue reconocida internacionalmente. En 2007 ingresó al Salón de la Fama del Latin Grammy con “Mi viejo”, mientras que en 2016 recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

El artista mantuvo además un vínculo especial con Colombia, país que le otorgó la ciudadanía en 1996. Allí alcanzó gran popularidad y participó en iniciativas relacionadas con la paz.

Tras conocerse su muerte, sus allegados destacaron el legado que deja el músico y compositor.