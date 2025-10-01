Jane Goodall, reconocida científica y defensora de los animales falleció este miércoles a sus 91 años. Así lo dio a conocer el instituto que fundó y lleva su nombre.

Una de las razones por las que se le conoce a esta científica es por utilizar la novela de Tarzán como inspiración para volverse especialista en simios y realizar sus investigaciones.

“Con profunda tristeza, lamentamos compartir que nuestra querida fundadora, la Dra. Jane Goodall, ha fallecido por causas naturales hoy, a los 91 años de edad, en California, donde se encontraba en gira por los Estados Unidos. Aun en esta etapa de su vida, Jane seguía viajando por todo el mundo, con energía y pasión, en su incansable defensa del planeta y todos sus habitantes, inspirando a millones de personas con su mensaje de esperanza.“, detalló el instituto mediante sus redes sociales.

Sobre la científica

Nacida en Londres un 3 de abril de 1934, la doctora fue fundadora del instituto que lleva su propio nombre y Mensajera de la Paz de la ONU.

Se formó como etóloga y conservacionista de renombre mundial que inspiró una mayor comprensión y acción en favor del mundo natural.

“Sus descubrimientos pioneros sobre los chimpancés salvajes revolucionaron la ciencia y transformaron para siempre nuestra comprensión del mundo animal. Nombrada Mensajera de la Paz de Naciones Unidas, trabajó sin descanso por la paz, la justicia y la armonía entre los seres humanos y con la naturaleza”, agrega el comunicado.

Su mensaje de esperanza a través de la acción motivó a millones de personas, mientras que sus estudios pioneros sobre los chimpancés silvestres en Tanzania, iniciados en 1960, se mantuvieron activos por más de seis décadas, convirtiéndose en la investigación más prolongada sobre chimpancés en libertad en el mundo.

Sus observaciones revolucionaron la primatología, al demostrar que los chimpancés fabricaban y utilizaban herramientas, un hallazgo que transformó la visión científica sobre la relación entre humanos y animales.

En 1977 creó el Instituto Jane Goodall, con presencia en más de 20 países, y en 1991 fundó el programa ambiental y humanitario Roots & Shoots, que capacitó a jóvenes y adultos en proyectos comunitarios, ambientales y de conservación.

En 2002 fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU y en 2004 recibió el título de Dama del Imperio Británico.

Científica se inspiró en Tarzán

La propia Goodall nombró en múltiples entrevistas que su inspiración para volverse especialista en simios fue la novela de Tarzán, lanzada a principios del siglo XX y que fue base para la creación de la película de la franquicia Disney.

Si bien desde niña mostró fascinación por los animales y la vida silvestre africana que conoció, fue gracias a este libro junto al del Doctor Dolittle lo que la lanzó a dedicarse a la ciencia.

“Una vez con 10 años encontré un librito que aún conservo, tenía el dinero justo para comprarlo. Se titulaba Tarzán de los monos; me enamoré perdidamente de este glorioso hombre de la jungla, ¿y qué hizo él? Se casó con la Jane equivocada“, detalló la científica Goodall en una entrevista para el medio El País.

“Su legado y esa fuerza inagotable permanecerán vivos en todos nosotros”, concluyó el comunicado del instituto.