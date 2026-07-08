Muere querida actriz de telenovelas y pionera del rock mexicano

La actriz y cantante Ella Laboriel falleció en Tampico, Tamaulipas, México, según reportaron este miércoles medios internacionales y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

De acuerdo con la información divulgada por Televisa Espectáculos, la artista murió a los 81 años debido a complicaciones respiratorias. La intérprete había sido diagnosticada hace 25 años con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Laboriel fue recordada como una de las mujeres pioneras del rock mexicano, además de consolidar una amplia trayectoria en la actuación. En televisión participó en producciones como “La Pícara Soñadora”, “Te Sigo Amando”, “El extraño retorno de Diana Salazar” y “Tormenta en el Paraíso”.

También desarrolló una carrera en el cine y era hermana del fallecido cantante Johnny Laboriel. Diversas figuras del espectáculo y organizaciones artísticas lamentaron su partida en redes sociales.