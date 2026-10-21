Muere privado de libertad tras intento de motín en cárcel de Puntarenas

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un privado de libertad de 27 años murió este miércoles luego de ser atacado a tablazos durante un intento de motín en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, ubicado en El Roble de Puntarenas.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, los disturbios se registraron en el ámbito A del centro penitenciario y habrían involucrado a 132 privados de libertad. La Policía Penitenciaria intervino y logró controlar la situación.

La víctima, identificada únicamente con el apellido Guerrero, sufrió golpes con tablones en la cabeza durante los incidentes. Fue trasladada de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, donde ingresó a la sala de shock. Su fallecimiento fue confirmado a las 6:34 p. m.

Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz. / Foto: Isaac Villalta.

Buscarán a responsables

Las autoridades penitenciarias iniciaron labores para identificar tanto a los presuntos autores materiales del homicidio como a otras personas que hayan participado o colaborado en la agresión.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, indicó además que se valorará trasladar al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) a los responsables del ataque y a otros privados de libertad cuya conducta represente un riesgo grave para la seguridad penitenciaria.

“En las cárceles de Costa Rica no mandan los privados de libertad. Aquí manda el Estado. No vamos a tolerar motines, agresiones, ni actos criminales dentro de nuestros centros penitenciarios”, manifestó Aguilar.