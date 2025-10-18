Muere pionera del fútbol femenino de Costa Rica

El fútbol femenino costarricense está de luto con la partida de una de sus pioneras. Hablamos de Nelly Coto Solano, quien falleció a la edad de 105 años y era la más longeva del mundo. Ella fue una de las integrantes de aquel Deportivo Femenino Costa Rica que dio de que hablar en nuestro país y fuera de él, en momento en que ellas ni siquiera podían votar.

Su vela se realizó desde las 3 p.m. de este viernes en la capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy será la misa en esa misma parroquia. El descanso eterno lo tendrá en el Cementerio de Guadalupe. La Unión Femenina de Fútbol envió un mensaje en sus redes, en homenaje a tan insigne deportista. “Este viernes recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento de Nelly Coto Solano, ex futbolista nacional y pionera del fútbol femenino nacional. Nos unimos al dolor y rogamos por fortaleza para sus familiares en este momento tan doloroso”.