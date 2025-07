Ozzy Osbourne ha fallecido a los 76 años. La noticia fue confirmada por un comunicado oficial de su familia.

“Con una tristeza indescriptible, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de mucho cariño”.

El ex cantante Black Sabbath había tenido su despedida hacía apenas un par de semanas en su concierto ´Back to the Begenning´, donde se sumaron muchísimos rockeros y metaleros de talla mundial.

Ozzy deja un legado enorme en la música, más allá de su género.