Durante la mañana de este lunes se confirmó el fallecimiento de Josette Garro, vecina de Aserrí, cuya historia conmovió a miles de personas luego de hacerse pública en redes sociales.

Garro, de 25 años, enfrentaba un complejo cuadro de salud que, según relató en diversas publicaciones, estaba asociado a una bacteria que comprometía su hígado y sus riñones.

A raíz de esta condición perdió cerca de 20 kilogramos en un mes, lo que provocó un notable deterioro físico y la llevó a solicitar ayuda.

Madre de una niña de 6 años, Josette recibió el respaldo solidario de vecinos y personas a lo largo del país, quienes organizaron donaciones y le compraban víveres para ayudarla a sobrellevar su tratamiento y cubrir las necesidades de su hogar.

Durante el transcurso de su enfermedad, surgieron comentarios y especulaciones en torno a la atención médica y el manejo del caso por parte de su familia.

De momento se desconoce cuál fue la razón exacta de su fallecimiento. Por ahora, lo único confirmado es que sus seres queridos y vecinos permanecen profundamente consternados por la noticia.