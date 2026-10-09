Muere motociclista tras chocar contra poste en Sarapiquí

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un motociclista de aproximadamente 32 años perdió la vida tras colisionar contra un poste en el sector de la Colonia San José, en Puerto Viejo de Sarapiquí.

Según los informes preliminares de las autoridades, el conductor aparentemente no llevaba el casco de seguridad puesto al momento del accidente.

Al llegar la Cruz Roja Costarricense al sitio, declararon a la víctima sin signos vitales.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

Con información del corresponsal Alfonso Gatgens.