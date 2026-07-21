Muere motociclista que chocó contra vehículo de Carlos Álvarez

La muerte del motociclista que permanecía hospitalizado tras el accidente de tránsito en el que también estuvo involucrado el presentador y locutor Carlos Álvarez fue confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ocho días después del hecho ocurrido en Coto Brus.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Rivera, quien sufrió graves lesiones en la cabeza luego de la colisión registrada durante la noche del domingo 12 de julio en el sector de Sabanillas de Limoncito. Tras permanecer varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escalante Pradilla, falleció el domingo 19 de julio. El accidente ocurrió cuando Carlos Álvarez regresaba hacia San José luego de participar en una actividad en Agua Caliente de Coto Brus. Aunque el comunicador resultó ileso físicamente, días atrás reconoció a Grupo Extra que el impacto emocional ha sido profundo.

“Estoy bien, gracias infinitas. No tengo secuela alguna del aparatoso accidente, pero emocionalmente no puedo decir lo mismo. Es algo que te golpea (…) Mucho sentimiento encontrado, mucha zozobra, angustia, miedo y, sumado a todo esto, la preocupación por la salud de la otra persona involucrada”, expresó en ese momento.

Álvarez relató que todo ocurrió en cuestión de segundos y que, tras el impacto, su principal preocupación fue conocer el estado del motociclista.

“Todo lo demás tiene su arreglo y tendrá su protocolo y tendrá lo que sea. Pero el tema de la salud de un ser humano siempre es la prioridad”, comentó.

Tras conocerse el fallecimiento, el presentador confirmó a Grupo Extra que fue la propia familia de Rivera la que le informó de la noticia.

No obstante, indicó que, debido a que el caso continúa bajo investigación y existe un proceso en curso, no puede referirse al tema.

El conductor también destacó la solidaridad de los vecinos que acudieron a auxiliar tras el accidente y aprovechó para reiterar un llamado a la prudencia en carretera.

“Prepárense siempre, mantengan el vehículo en perfectas condiciones, si usted tiene algún problema de manejar de noche, no maneje de noche, no conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas (…) y, a los motociclistas, por favor usen los dispositivos de seguridad. Eso puede hacer la diferencia en un accidente que hasta cueste la vida”, afirmó.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió la colisión.