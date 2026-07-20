Muere motociclista involucrado en accidente con Carlos Álvarez

El motociclista que permanecía hospitalizado tras el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el presentador y locutor Carlos Álvarez falleció la noche de este domingo, 8 días después del violento impacto ocurrido en Sabanillas de Limoncito, Coto Brus.

El hombre luchó por su vida desde el día del accidente, pero las graves lesiones que sufrió en la cabeza terminaron provocando su fallecimiento mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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El accidente ocurrió cuando Carlos Álvarez regresaba hacia San José tras participar en una actividad en Agua Caliente de Coto Brus. El comunicador resultó ileso físicamente, aunque días atrás reconoció a Grupo Extra que el impacto emocional había sido profundo.

“Lo único que permanece grabado en mi memoria es ver al muchacho tendido sobre el pavimento”, expresó entonces Álvarez, quien aseguró que su primera reacción tras la colisión fue verificar el estado del motociclista y colaborar con la atención de la emergencia.

El presentador permaneció durante varias horas en la escena junto a los cuerpos de emergencia y las autoridades, e incluso conversó con familiares de la víctima mientras se desarrollaban las diligencias.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente. Con el fallecimiento, las autoridades deberán valorar las implicaciones judiciales derivadas del hecho.