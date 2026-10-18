Muere leyenda exjugador del Club Sport Herediano

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El fútbol costarricense está de luto tras la muerte de Miguel Jasper Simpson Lacey, conocido como Miguel Lacey a los 71 años de edad, exjugador del Club Sport Herediano y una de las figuras destacadas del fútbol nacional durante la década de 1980.

El Club Sport Herediano expresó sus condolencias por medio de una esquela en la que la Junta Directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y el personal administrativo se unieron al dolor por el fallecimiento del exdefensor.

Lacey nació el 25 de setiembre de 1955 en Limón. Inició su carrera deportiva en las ligas menores del equipo Acón y posteriormente se incorporó a la Asociación Deportiva Limonense, con la que debutó en la Primera División en 1973.

Miguel Jasper Simpson Lacey

Durante su carrera también defendió los colores de la Asociación Deportiva Guanacasteca, Asociación Deportiva Municipal Curridabat, la Asociación Deportiva San Carlos y Uruguay de Coronado. Sin embargo, fue con el Herediano donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria y conquistó tres títulos nacionales entre 1979 y 1985, además de un subcampeonato en 1980.

Su trayectoria también incluyó participación en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y la eliminatoria rumbo al Mundial de México.

Usuarios en redes sociales indicaron que pronto se darán a conocer oportunamente los horarios de las honras fúnebres.