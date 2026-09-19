Muere leyenda del Inter de Milán a los 83 años

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El Inter de Milán perdió a una de sus leyendas: el antiguo volante ofensivo Sandro Mazzola, que a lo largo de su carrera sólo lució la camiseta nerazzurra y la de Italia, falleció a los 83 años, anunció este sábado el club milanés.

Con el Inter, dominador en Italia en los años 60, ganó cuatro veces el campeonato liguero (1963, 1965, 1966, 1971) y levantó en dos ocasiones la Copa de Europa de clubes campeones en 1964 y 1965.

“Sandro Mazzola fue uno de los más grandes futbolistas de la historia. No solo de la historia de los nerazzurri”, indicó el club milanés en un comunicado.

Mazzola, que marcó 158 goles en 565 partidos con la camiseta del Inter, se deslumbró especialmente con su clase en la primera final ganada contra el Real Madrid (3-1), en la que firmó un doblete.

Esto le valió un bonito homenaje a la leyenda rival, el húngaro Ferenc Puskas. “He jugado contra tu padre, estás a su altura. Aquí tienes mi camiseta”, le dijo el madridista.

Ese padre era Valentino Mazzola, gran jugador del Torino fallecido en la tragedia de Superga, un accidente de avión ocurrido en 1949 que tuvo entre sus víctimas a 18 jugadores del club piamontés, incluidos 8 internacionales italianos.

Sandro Mazzola. Foto: redes sociales.

Con la Nazionale (70 partidos, 22 goles), este regateador de elegante bigote, que también se caracterizaba por una creatividad desbordante sobre el césped, tampoco se quedó atrás: campeón en casa de la Eurocopa de 1968 y finalista del Mundial de México 1970, solo derrotado por el gran Brasil del Rey Pelé.

Al año siguiente, quedó justo por detrás de Johan Cruyff en la carrera por el Balón de Oro.

Tras 17 temporadas entre los profesionales, Mazzola colgó las botas en 1977 e ingresó al cuerpo técnico del Inter, antes de convertirse en director deportivo del Torino.