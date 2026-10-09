Muere leyenda de la NFL

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Chicago, Estados Unidos (AFP) – La leyenda del football americano Mike Ditka falleció el viernes a los 86 años, según anunció su familia.

Ditka fue un emblemático entrenador de los Chicago Bears y una figura carismática que ganó dos títulos de la NFL tanto como jugador como técnico.

Ditka, quinta elección general en el Draft de la NFL de 1961, jugó como ala cerrada entre 1961 y 1972 y ayudó a los Bears a ganar el título de liga de 1963.

Posteriormente, atrapó un pase de touchdown en la victoria de los Dallas Cowboys en el Super Bowl de 1972.

Como entrenador, llevó a los Bears a la victoria en el Super Tazón de 1986, una goleada por 46-10 sobre New England que puso fin a una sequía de títulos de 23 años para el equipo y la ciudad.

También fue entrenador asistente de los Cowboys en su triunfo en el Super Bowl de 1978 frente a Denver.

“Aunque el mundo conocía a Mike como un jugador de football americano del Salón de la Fama, un entrenador legendario y el líder del equipo de los Chicago Bears que ganó el Super Bowl XX, nosotros lo conocíamos como el corazón de nuestra familia”, dijeron sus seres queridos en un comunicado.

Como entrenador en jefe de los Bears y los New Orleans Saints acumuló un balance de 121 victorias y 95 derrotas.

Se transformó luego en un aclamado analista y comentarista de la liga estadounidense de football americano en televisión.