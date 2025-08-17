El legendario actor británico Terence Stamp, falleció a sus 87 años de edad, según informaron este domingo sus familiares.

“Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, declaró la familia.

Stamp nació en Londres el 22 de julio de 1938. Desde joven inició su formación como actor. Su debut tuvo lugar en 1962 con Billy Budd, que fue dirigida y protagonizada por Peter Ustinov.

Durante los siguientes años participó y encarnó otros papeles, pero el que consolidó su fama a nivel global llegó en 1978 en Superman.

Stamp encarnó al icónico villano General Zod en la primera entrega de uno de los personajes más queridos de la historia.

Luego volvió a encarnarlo para la secuela de 1980, Superman II.

También llegó a participar en el icónico universo de Star Wars, en donde encarnó a Finis Valorum, el Canciller Supremo de la República Galáctica.