La actriz estadounidense Diane Keaton, reconocida por ganar el Óscar en 1978 por su papel en Annie Hall, falleció en California a los 79 años.

La información fue confirmada este sábado por un portavoz de su familia a la revista People, que indicó que los seres queridos de Keaton solicitaron respeto a su privacidad, sin revelar detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte.

Por el momento, lo único confirmado es que Diane Keaton murió en California a los 79 años, y no se han compartido causas ni más información sobre su fallecimiento.

People destacó que cualquier actualización se realizará únicamente con datos verificables, respetando la solicitud de sus allegados.

Una trayectoria destacada en cine y teatro

Diane Keaton nació en Los Ángeles en 1946 con el nombre de Diane Hall. Desde la preparatoria se interesó por el teatro, y tras abandonar la universidad para dedicarse al escenario, se trasladó a Nueva York para impulsar su carrera en Broadway.

Fue una actriz sumamente reconocida por papeles como el de la película “El Padrino”.

Adoptó el apellido Keaton, el de soltera de su madre, para diferenciarse en Actors’ Equity, ya que otra actriz tenía el nombre Diane Hall.

En 1968, participó como suplente en el musical Hair, interpretando el papel de Sheila, marcando uno de sus primeros pasos en el mundo del espectáculo profesional.